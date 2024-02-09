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За год более 20 тысяч туляков купили жильё в ипотеку
Фото из архива Myslo

За год более 20 тысяч туляков купили жильё в ипотеку

Средний размер кредита вырос на 200 тысяч рублей.

В минувшем году жители региона получили более 20 тысяч ипотечных жилищных кредитов – на 65% больше, чем в 2022 году.

 По данным регионального отделения Центробанка России, объем кредитования вырос до 70,6 млрд рублей (+74%).

В среднем туляки брали в кредит 3,5 млн рублей сроком на 26 лет. По сравнению с предыдущим годом сумма кредита выросла на 200 тысяч рублей. Средняя ставка по ипотеке составила 8%.

Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов в Тульской области вырос на 34% и достиг величины 154,6 млрд рублей.

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Фотограф:
сегодня, в 20:49 0
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