За год более 20 тысяч туляков купили жильё в ипотеку

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В минувшем году жители региона получили более 20 тысяч ипотечных жилищных кредитов – на 65% больше, чем в 2022 году.

По данным регионального отделения Центробанка России, объем кредитования вырос до 70,6 млрд рублей (+74%).

В среднем туляки брали в кредит 3,5 млн рублей сроком на 26 лет. По сравнению с предыдущим годом сумма кредита выросла на 200 тысяч рублей. Средняя ставка по ипотеке составила 8%.

Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов в Тульской области вырос на 34% и достиг величины 154,6 млрд рублей.