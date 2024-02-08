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Суд огласил приговор тулячке, у которой утонула 11-месячная дочь
Фото Артема Жильцова

Суд огласил приговор тулячке, у которой утонула 11-месячная дочь

Она вышла из ванной, оставив младенца без присмотра.

Зареченский райсуд рассмотрел дело женщины, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему ребенку. 
 
ЧП случилось в октябре 2023 года. Мать купала 11-месячную дочку и на несколько минут вышла из ванной, пока маленькая девочка находилась в воде. Малышка стала крутиться и захлебнулась.

Суд назначил матери наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, свою вину она признала.

Как отметили в прокуратуре, женщине запрещено выезжать за пределы Тулы, менять место жительства без согласия специального органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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Фотограф:
сегодня, в 17:20 +1
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Место
Зареченский райсудТула

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