Суд огласил приговор тулячке, у которой утонула 11-месячная дочь

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Она вышла из ванной, оставив младенца без присмотра.

Зареченский райсуд рассмотрел дело женщины, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему ребенку.



ЧП случилось в октябре 2023 года. Мать купала 11-месячную дочку и на несколько минут вышла из ванной, пока маленькая девочка находилась в воде. Малышка стала крутиться и захлебнулась.

Суд назначил матери наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, свою вину она признала.

Как отметили в прокуратуре, женщине запрещено выезжать за пределы Тулы, менять место жительства без согласия специального органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания.

Приговор в законную силу пока не вступил.