Ефремовцы заменили батареи в квартире сами и залили соседей: их оштрафовали на 200 тыс. рублей

17 сентября прошлого года отопительный сезон в одной из многоэтажек Ефремова начался не так, как планировался. Во время пуска отопительной системы квартиру семьи Пичко затопило — вода хлынула от соседей сверху. Мебель и внутренняя отделка испортились.

Пострадавший подал иск о возмещении материального ущерба. В ходе разбирательства оказалось, что причиной аварии послужили неправомерные действия владельцев квартиры сверху. Жильцы самостоятельно установили радиатор отопления, не уведомив УК.

— Суд вынес решение о взыскании в пользу истца материальной компенсации, дополнительно указав, что после полного возмещения ущерба ответчиками необходимо вернуть им испорченную мебель: гостиную Флора Люкс, стол письменный СП-1, диван «Орландо», — рассказали в пресс-службе облсуда.

Ответчики с решением не согласились и оспорили его в апелляционной инстанции. Тульский облсуд оставил решения без удовлетворения. Ответчики должны компенсировать материальный ущерб в размере 180 тыс. 566 руб. и возмещения им судебных издержек на сумму 30 тыс. 156 рублей.