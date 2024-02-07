Прокуратура нашла нарушения на штрафстоянке на ул. Сызранской

Фото Алексея Пирязева.

Прокуратура Пролетарского района проверила штрафстоянку для эвакуированных автомобилей на ул. Сызранской в Туле. За нее отвечает ООО «Техинвестстрой».

Установлено, что на указанной территории дорожная разметка, обозначающая границы парковочных мест, не соответствовала требованиям, на дороге были выбоины.

Кроме этого, проверка нашла отдельные нарушения требований противопожарной безопасности. В частности, должностное лицо организации не обучено дополнительным профессиональным программам по переподготовке в области пожарной безопасности, в помещении хозблока светильник эксплуатировался со снятым колпаком, подсобное, кладовое помещения и кабинет не оборудованы системой пожарной сигнализации.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла директору коммерческой организации представление. Нарушения полностью устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей.

Статью, как работает штрафстоянка на Сызранской, можно почитать по ссылке.