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«Меня кинули»: блогер рассказал о компании-застройщике из Тулы, которая берет деньги и не достраивает дома

«Меня кинули»: блогер рассказал о компании-застройщике из Тулы, которая берет деньги и не достраивает дома

Московский бизнесмен и блогер Вячеслав Зенин рассказал Myslo о судебных тяжбах с компанией «Строй Компас» из Тулы.

Вячеслав подал в суд на тульского застройщика, требуя взыскать более 22 млн рублей. Именно в такую сумму оцениваются его убытки: средства, уплаченные по договору подряда на постройку дома, проценты от кредита, неустойка за нарушение сроков выполнения работ.

Оказалось, что среди жертв «Строй Компаса» не только Вячеслав, но и множество других людей из Тулы и других регионов. Они пишут заявления в полицию, но пока все безрезультатно.

«Шли бодро — скатились в никуда»

В 2022 году владелец глэмпингов и блогер Вячеслав Зенин решил обосноваться с семьей за городом. Для строительства дома выбрал Рязанскую область. Свою историю он рассказал в YouTube-ролике.

— Много компаний отсмотрел, договорился со «Стройком Пассаж», это ребята из Тулы. Надеюсь, не подведут!

Стоит отметить, что Вячеслав смотрел портфолио компании на сайте «Стройком Пассаж», а в самом договоре значилась уже другая организация — ООО «Строй Компас». Как позже выяснилось, один и тот же учредитель открывает компании с похожими названиями. Но об этом позже.

Ход стройки Вячеслав освещал в своем видеоблоге на YouTube. 

В апреле 2022 года на голом участке Вячеслав Зенин встретился с прорабом — неким Максимом. Мужчины обсудили будущее строительство. Прораб пообещал, что крыша уже построенного дома будет готова к середине июля.

Следующий ролик блогера — от 11 сентября 2022 года.

— Максим уволился. Ничего не говорит, кроме: «Все вопросы к руководителю». А их все больше! Решаются очень медленно или не решаются. Через 20 дней дом должен быть готов в отделке White box. Здесь должна быть электрика, теплые полы. Ничего они не успеют. Еле шевелятся. Материала не хватает…

Блогеру ничего не оставалось, как проводить экскурсию по недострою и шутить.

— Коридор вашему вниманию, здесь — котельная, гостиная, диван. В нашем воображении… Лестница, чтобы залезть на чердак и наслаждаться красивым видом, — грустно улыбался Вячеслав.

Дом должны были сдать в сентябре 2022-го с отделкой. На этапе крыши все застопорилось. Тем не менее в октябре из Тулы прислали строительную бригаду. Когда Вячеслав был в Петербурге, на стройке произошел пожар. Подсобка рабочих полностью выгорела, оплавилась часть материала. 

— Кто-то скажет: «Лучше бы взял бригаду узбеков, а не застройщиков». Но тогда бы не получил кредит. Ведь эта фирма — подрядчик, аккредитованный и проверенный банком. Когда я начинал проект, думал, что защищен банком, что компания должна бояться обязательств. Все было изначально хорошо. А сейчас директор Сергей Львович Чигинский «кормит завтраками». Обещания от него слышу каждый день, — рассказал Вячеслав Зенин.

стройкомпассаж.jpgСкриншот из видео.

В апреле прошлого года Вячеслав подал на тульскую компанию в суд. В 2023 году в Рязанском райсуде прошло шесть заседаний. Из-за неявки представителя ответчика заседания часто переносили.

Тем временем банк забрал у подрядчика аккредитацию.

А вместо дома у Вячеслава до сих пор недостроенная коробка.

— Чтобы достроиться за свои деньги, нужно расторгнуть договор с подрядчиком. На компанию по нашему иску наложили арест. Но деньги взыскать так и не удалось. Когда выиграем суд, эти деньги вернуть будет уже сложно: директор открывает ИП не только на себя, но и на родственников.

Мне пишут люди: «Вот я уже собирался завтра ипотеку подписывать с ними, но посмотрел ваш ролик и не подписал благодаря вам». Сейчас они создали новую компанию и снова аккредитовываются в банках. Помимо того что они «кинули» меня, есть еще люди, которым не достроили дома, — говорит Вячеслав Зенин.

На одно из заседаний суда представитель ответчика все же пришел. Он пообещал компенсировать убытки, которые понес Вячеслав. А это: 958 565,35 руб. — проценты по кредиту, более 11 млн руб. — неустойка за нарушение сроков работ, а также 10 млн руб., которые Вячеслав оплатил подрядчику по договору.

Вроде бы договорились до мирового соглашения, но на следующее заседание суда ответчик не явился.

«Тысяча меня до меня, и после меня будет…»

Myslo ознакомился с сайтом компании, который указал Вячеслав Зенин в своем ролике на YouTube. Там действительно обширное портфолио: фирма предлагает построить дома от 2,9 млн руб. до 9,1 млн рублей. В контактах нет ни юридического названия, ни реквизитов компании. Зато есть адрес: ул. Рихарда Зорге, 2-д.

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В интернете множество вариаций названий этой организации. И везде учредителем выступает Чигинский Сергей Львович.

https://img.myslo.ru/Contents/c9/4d/90f8-3021-4df0-a52f-dae856e749e9/3a0ff718-af3e-458a-a12b-b236b7bbbac0.jpg

Совпадение ли?.. Сейчас Вячеслав Зенин судится с компанией ООО «Строй Компас», хотя в видео озвучил компанию ООО «Стройком Пассаж». Ищем «Стройком Пассаж» в интернете. На скриншоте видим тот же юридический адрес, что и на сайте stroycompassage.com, — ул. Рихарда Зорге, 2-д. В качестве руководителя значится Чигинский Сергей Львович. 

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Ищем ООО «Строй Компас». Учредитель — Чигинская Кира Владимировна. А в адресе — улица Пролетарская. Может, и правда однофамильцы? Однако основной вид деятельности — «строительство жилых и нежилых зданий» — совпадает. 

А вот так Сергей Чигинский подписывается в WhatsApp* (*принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена)

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Это уже меньше походит на совпадение. Как рассказал Myslo Вячеслав Зенин, поначалу он вел диалог с компанией «Стройком Пассаж», заключал договор со «Строй Компас», а по вопросам объекта его представитель ведет общение непосредственно с Чигинским (скриншоты переписок есть в распоряжении редакции. — Прим. авт.).

«Продали три квартиры, чтобы достроить дом»

В Туле пострадавшие от недобросовестных строителей тоже нашлись. Тулячка П. рассказала свою историю:

— 25 мая 2021 года заключили с этой фирмой договор на строительство дома стоимостью 5,2 млн руб. и полностью оплатили всю сумму. Дом должны были возвести 29 сентября 2021 года. В ноябре 2021 года подрядчик ушел с объекта, так ничего и не достроив. «Строй Компас» сдал дом с большими дефектами и нарушениями строительных норм.

Компания обманула нас на количестве стройматериалов. Даже на объект привезли не все, что мы оплатили. Смета оказалась завышена по всем пунктам. А еще строители не вычли проемы окон при расчете стоимости стен. Сорвали все сроки. Стройкой занимались неквалифицированные рабочие, что привело к ошибкам. 

Сколько бессонных ночей, стресса! И жить негде!

Женщина отправила в ООО «Строй Компас» претензию с требованием компенсировать убытки и устранить недостатки, но ответа не получила.

— Мы совершили ошибку, не проведя экспертизу перед тем, как продолжили строительство дома с помощью другого подрядчика. Эксперт не смог разделить и оценить работы первого и второго подрядчиков после того, как дом был уже достроен. А «Строй Компас» приписывает все работы себе. В итоге мы обратились с иском в суд. Процесс еще идет.

«Очень хорошо входит в доверие»

Другая пострадавшая тулячка — Татьяна Ульянова — обратилась в МВД, написав заявление о мошенничестве.

— Перечислили ему 6 млн рублей на строительство дома в поселке Менделеевском. Недострой оцениваем примерно в 2,2 млн рублей. Выбрали этого подрядчика, потому что он был единственным, кто согласился снести старый дом и на том же месте строить новый. Другие компании отказывались. А еще он очень хорошо входит в доверие… — рассказала тулячка.

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— Эти фото мы делали осенью. С тех пор ничего не изменилось. Только веранду застеклили за свой счет. Мусор строительный не вывозит, крыша протекает, потому что не накрыта железом. А стены оштукатурены также за наш счет, чтобы газовые трубы провести. Теплые полы в сыром состоянии, не залиты, не доделаны. Забор не закрыт железом, нет ворот, нет хозпостройки и септика, — пожаловалась Татьяна.

Про то, насколько хорошо руководитель фирмы входит в доверие, рассказал один из обманутых заказчиков — Андрей (имя изменено) из Подольска. Как и Вячеслав, он обратился в начале 2022 года в тот же банк за льготной ипотекой на строительство дома. Его сын — инвалид, поэтому ему одобрили кредит по ставке 5%. Предложили несколько аккредитованных подрядчиков, среди которых была и тульская компания.

— Многие подрядчики говорили, что быстро сделать проект не смогут из-за сложности подсчетов. А банк торопил заключение сделки: мол, скоро таких низких процентов не будет. Тогда я посмотрел сайт «Стройком Пассаж». В начале 2022 года он был с доменом .ру (сейчас этот домен просрочен, сайт переехал на домен .com. — Прим. авт.), но портфолио было обширное, проекты мне понравились. Ко мне приехал сын Чигинского, Алексей, и мы вместе отправились в Тулу к ним в офис. Меня пригласили прямо домой, сказали, что работают там, потому что не хотят тратиться на аренду помещения. Познакомился с Чигинским, его супругой. На вопрос о том, не будет ли подорожания, Сергей Львович уверил: все материалы закупят заранее, — рассказал Андрей.

Договор в банке со мной подписывал по доверенности прораб Максим (тот самый, который приезжал на стройку к Вячеславу и снимался для его блога. — Прим. авт.). Когда увидел в строчке договора исполнителя «Строй Компас» — не смутился. Название-то с сайтом созвучное.

По словам Андрея, строительство началось быстро, ничто не предвещало беды. За месяц возвели фундамент, потом — стены. В апреле 2022 года подписали акт выполненных работ первого этапа и направили аккредитив в банк. В июне начали делать крышу, а потом… строители пропали.

— Я звонил. Меня «кормили завтраками». Единственное, чего добился, — в сентябре 2022 года на объект приехали двое строителей, собрали обрешетку крыши. На этом все застопорилось. Приезжал лишь два раза замерщик окон. Спрашивал у него: «Вы окна заказали?» Он в ответ: «Их еще никто не оплатил полностью, ждем деньги...» При этом у банка нет никакой ответственности за подрядчика. Удивило. Подрядчик был же аккредитованный!

Сейчас Андрей пытается расторгнуть договор через суд.

Что дальше?

Кто-то из пострадавших потерял надежду и не собирается обращаться в суд. Вячеслав Зенин продолжает судиться. Татьяна Ульянова отправила ряд жалоб, в том числе и губернатору. Обращение передали в региональный Роспотребнадзор, УМВД и ФНС. Другие пострадавшие даже пытались дозвониться на прямую линию Президента. Безуспешно.

Myslo направил официальный запрос в пресс-службу УФССП России по Тульской области. Приводим ответ:

«У должника есть открытые текущие лицевые счета, но денежные средства на них отсутствуют. Гражданин официально не трудоустроен, получателем пенсии не является, иные доходы отсутствуют. Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ.

В отношении данного гражданина находилось на исполнении сводное исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу физических и юридических лиц на общую сумму свыше 1,5 млн рублей».

В официальном ответе приставов сказано, что недвижимое имущество, принадлежащее гражданину, было арестовано, его реализовали на торгах в счет погашения задолженности. 

В ходе исполнительного производства было установлено, что иного имущества, на которое можно обратить взыскание, у должника нет.

Поскольку он не был официально трудоустроен, получателем пенсии не являлся, а денежные средства на счетах в кредитных организациях отсутствовали, сводное исполнительное производство окончено в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 46, п. 3 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Также на исполнении в УФССП России по Тульской области находится исполнительное производство о взыскании с ООО «Строй Компас» задолженности в пользу физических и юридических лиц на общую сумму свыше 1,8 млн рублей.

«Вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих организации-должнику. Согласно ответам регистрирующих органов движимое и недвижимое имущество в собственности ООО «Строй Компас» отсутствует.

Судебным приставом установлено, что по юридическому адресу данная организация не располагается».

Пострадавшие тулячки Татьяна Ульянова и П. подали заявление в полицию. Вячеслав Зенин написал обращение депутату Госдумы ВС РФ Виктору Дзюбе. Депутатские запросы направлены в надзорные и правоохранительные органы. 

По данным Myslo, Чигинского уже вызывали в отделение для дачи объяснений.

Сейчас пострадавших, вложивших миллионы в стройку, не менее десяти человек. И каждый день эти люди задаются вопросом: неужели можно безнаказанно собирать гигантские суммы, не исполнять обязательства и за это ничего не будет?

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