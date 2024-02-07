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Туляков приглашают в экзотариум посмотреть на «Реальных драконов»

Туляков приглашают в экзотариум посмотреть на «Реальных драконов»

Новая выставка посвящена наступлению Китайского Нового года.

В Тульском экзотариуме начинает работу выставка «Реальные драконы» (0+), приуроченная к году Дракона по восточному календарю. В антураже Поднебесной вас ждут «потомки» огнедышащих фантазийных существ — удивительные ящерицы и не только!

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Как вы представляете себе дракона? Наверняка воображение уже начало рисовать когтистые лапы, огромные кожистые крылья и пламя из пасти, а в ушах зазвенело от оглушительного рыка? В этом есть доля правды.

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Драконы живут не только в мифах и легендах, но и реально в Африке, плавают в океане, а еще — обитают в зоопарке.

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Узнать, что известные человеку рептилии «унаследовали» от своих драконьих предков, можно с 10 по 18 февраля в старом здании экзотариума по адресу: ул. Октябрьская, 26.

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