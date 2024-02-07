Туляков приглашают в экзотариум посмотреть на «Реальных драконов»

В Тульском экзотариуме начинает работу выставка «Реальные драконы» (0+), приуроченная к году Дракона по восточному календарю. В антураже Поднебесной вас ждут «потомки» огнедышащих фантазийных существ — удивительные ящерицы и не только!

Как вы представляете себе дракона? Наверняка воображение уже начало рисовать когтистые лапы, огромные кожистые крылья и пламя из пасти, а в ушах зазвенело от оглушительного рыка? В этом есть доля правды.

Драконы живут не только в мифах и легендах, но и реально в Африке, плавают в океане, а еще — обитают в зоопарке.

Узнать, что известные человеку рептилии «унаследовали» от своих драконьих предков, можно с 10 по 18 февраля в старом здании экзотариума по адресу: ул. Октябрьская, 26.