  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Николай Воробьев: Проект «Улыбка детства» помогает сохранить здоровье со школьных лет - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Николай Воробьев: Проект «Улыбка детства» помогает сохранить здоровье со школьных лет
Фото: tula.er.ru

Николай Воробьев: Проект «Улыбка детства» помогает сохранить здоровье со школьных лет

При участии «Единой России» на базе Центров образования появляются новые стоматологические кабинеты

В тульском Центре образования № 43 города Тулы ярким и радостным. торжественно открылся стоматологический кабинет – уютное помещение с самой современной зубоврачебной техникой и уголком для обучения гигиене полости рта. Он появился благодаря акции «Улыбка детства» и проекта «Единой России» «Здоровое будущее», с 2018 года реализуемых региональным отделением партии совместно с Тульской областной стоматологической поликлиникой. 

Акция «Улыбка детства» не имеет аналогов в России и реализуется только в Тульской области на условиях социального партнерства. Благодаря ей школьные стоматологические кабинеты уже появились в Алексине, Сокольников (Новомосковск), Щекине, в Кимовском, Киреевском районах, а также в Арсеньево, в Суворове и Белеве. Эта работа ведется в развитие социально значимого направления народной программы партии «Единая Россия» по модернизации медицинской инфраструктуры в школах. 

yeRQH53kjEDIyW6HrdelK47pB0ktowBXcCGX79G0.jpg

– Проект действительно уникальный, он помогает сохранить здоровье со школьных лет, направлен на развитие школьной медицины и поддержан губернатором Тульской области, – рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Благодаря совместной работе, поддержке министерства здравоохранения, депутатского корпуса, администраций муниципалитетов и руководства школ мы каждый год расширяем и границы, и масштабы проекта. Сегодня заработал 14-й кабинет и это далеко не предел. В этом году планируется открыть ещё три таких объекта. 

– Проект нацелен на приближение стоматологической помощи детям в организованных коллективах, и помогает сохранить зубы здоровыми с детских лет, – сообщил главный врач «Тульской областной стоматологической поликлиники» Алексей Эрк. – В первую очередь, важно заботиться о профилактике, привитии навыков правильного ухода за полостью рта. Школьный кабинет – это и лечение неосложненных форм кариеса, и предотвращение заболеваний. Анестезия и материалы применяются самые хорошие, все процедуры бесплатные, периодичность осмотра раз в полгода.

XGdOU2U4TufnAYXCgI6kgqeHutzx1gAJjIxDo0vL.jpg

– Огромное спасибо за новый кабинет, за веселые улыбки детей. Это доступно, бесплатно и работает на здоровое будущее детей, – сказал директор ЦО № 43 Анатолий Старченков. – В этом учебном году школа открыла двери после капитального ремонта, и появившийся стоматологический кабинет сделал ее еще современнее и комфортней.

Капремонт в школе проведен в рамках федеральной программы, инициированной Президентом РФ и реализуемой при участии партии «Единая Россия» по всей стране. В Центре образования № 43 заменены система отопления, сигнализации, перекрытия, перегородки.

Обновлены классы, фойе, закуплено новое оборудование и мебель, отремонтированы спортзал и столовая – сделано всё, чтобы учиться здесь было приятно и безопасно. Эта масштабная работа проведена при участии муниципалитета, и на важность таких проектов и программ также обратил внимание первый заместитель главы администрации Тулы Дмитрий Ярцев. 

UQZxqzzAeS5l9jwn6jdTf5szorKCrXjgcxXg2CsZ.jpg

Региональное отделение «Единой России» по доброй традиции передало в открывшийся кабинет 70 наборов для проведения уроков гигиены полости рта.  Первыми пакеты с такими нужными атрибутами получили ребята, участвовавшие в театрализованном открытии кабинета. Они же дебютировали в роли маленьких пациентов и поделились радостными отзывами – лечить зубы совсем не страшно! Теперь около 600 учащихся ЦО № 43 смогут безбоязненно совершать визиты к стоматологам и параллельно с учебой в школе находиться под регулярным присмотром специалистов.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:15 0
Другие статьи по темам
Событие
Единая Россияпроект Улыбка детства
Люди
Николай Воробьев
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские чиновники предложили дальнобойщикам переждать непогоду на парковке ТЦ Metro
Тульские чиновники предложили дальнобойщикам переждать непогоду на парковке ТЦ Metro
Спасатели предупреждают туляков об усилении ветра
Спасатели предупреждают туляков об усилении ветра
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.