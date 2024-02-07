Николай Воробьев: Проект «Улыбка детства» помогает сохранить здоровье со школьных лет

Фото: tula.er.ru

В тульском Центре образования № 43 города Тулы ярким и радостным. торжественно открылся стоматологический кабинет – уютное помещение с самой современной зубоврачебной техникой и уголком для обучения гигиене полости рта. Он появился благодаря акции «Улыбка детства» и проекта «Единой России» «Здоровое будущее», с 2018 года реализуемых региональным отделением партии совместно с Тульской областной стоматологической поликлиникой.

Акция «Улыбка детства» не имеет аналогов в России и реализуется только в Тульской области на условиях социального партнерства. Благодаря ей школьные стоматологические кабинеты уже появились в Алексине, Сокольников (Новомосковск), Щекине, в Кимовском, Киреевском районах, а также в Арсеньево, в Суворове и Белеве. Эта работа ведется в развитие социально значимого направления народной программы партии «Единая Россия» по модернизации медицинской инфраструктуры в школах.

– Проект действительно уникальный, он помогает сохранить здоровье со школьных лет, направлен на развитие школьной медицины и поддержан губернатором Тульской области, – рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Благодаря совместной работе, поддержке министерства здравоохранения, депутатского корпуса, администраций муниципалитетов и руководства школ мы каждый год расширяем и границы, и масштабы проекта. Сегодня заработал 14-й кабинет и это далеко не предел. В этом году планируется открыть ещё три таких объекта.

– Проект нацелен на приближение стоматологической помощи детям в организованных коллективах, и помогает сохранить зубы здоровыми с детских лет, – сообщил главный врач «Тульской областной стоматологической поликлиники» Алексей Эрк. – В первую очередь, важно заботиться о профилактике, привитии навыков правильного ухода за полостью рта. Школьный кабинет – это и лечение неосложненных форм кариеса, и предотвращение заболеваний. Анестезия и материалы применяются самые хорошие, все процедуры бесплатные, периодичность осмотра раз в полгода.

– Огромное спасибо за новый кабинет, за веселые улыбки детей. Это доступно, бесплатно и работает на здоровое будущее детей, – сказал директор ЦО № 43 Анатолий Старченков. – В этом учебном году школа открыла двери после капитального ремонта, и появившийся стоматологический кабинет сделал ее еще современнее и комфортней.

Капремонт в школе проведен в рамках федеральной программы, инициированной Президентом РФ и реализуемой при участии партии «Единая Россия» по всей стране. В Центре образования № 43 заменены система отопления, сигнализации, перекрытия, перегородки.

Обновлены классы, фойе, закуплено новое оборудование и мебель, отремонтированы спортзал и столовая – сделано всё, чтобы учиться здесь было приятно и безопасно. Эта масштабная работа проведена при участии муниципалитета, и на важность таких проектов и программ также обратил внимание первый заместитель главы администрации Тулы Дмитрий Ярцев.

Региональное отделение «Единой России» по доброй традиции передало в открывшийся кабинет 70 наборов для проведения уроков гигиены полости рта. Первыми пакеты с такими нужными атрибутами получили ребята, участвовавшие в театрализованном открытии кабинета. Они же дебютировали в роли маленьких пациентов и поделились радостными отзывами – лечить зубы совсем не страшно! Теперь около 600 учащихся ЦО № 43 смогут безбоязненно совершать визиты к стоматологам и параллельно с учебой в школе находиться под регулярным присмотром специалистов.