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Спасатели предупреждают туляков об усилении ветра
Фото Алексея Пирязева

Спасатели предупреждают туляков об усилении ветра

Сотрудники регионального ГУ МЧС России советуют не пренебрегать мерами личной безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 8 февраля в Тульской области до 18 метров в секунду усилится западный ветер. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

  • При порывистом ветре машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП, промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий немедленно звоните в Единую службу спасения по  телефонам 01, 101 и 112.

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сегодня, в 19:08 +1
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