Спасатели предупреждают туляков об усилении ветра

Фото Алексея Пирязева

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 8 февраля в Тульской области до 18 метров в секунду усилится западный ветер. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП, промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий немедленно звоните в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 и 112.