Из-за снегопада ГИБДД призвала туляков пересесть с личного транспорта на общественный

Тульская Госавтоинспекция призвала участников дорожного движения быть осторожными на дороге из-за мощного снегопада. Водителям рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться.
Если поездку отложить невозможно, следует строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом дорожных и метеорологических условий, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП.
Экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.
Вы можете обращаться по телефонам:
- дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42,
- дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
- для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13.