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Из-за снегопада ГИБДД призвала туляков пересесть с личного транспорта на общественный
Фото Сергея Старикова.

Из-за снегопада ГИБДД призвала туляков пересесть с личного транспорта на общественный

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Тульская Госавтоинспекция призвала участников дорожного движения быть осторожными на дороге из-за мощного снегопада. Водителям рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться.

Если поездку отложить невозможно, следует строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом дорожных и метеорологических условий, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП.

Экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.

Вы можете обращаться по телефонам:

  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42,
  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
  • для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13.

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