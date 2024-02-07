Из-за снегопада ГИБДД призвала туляков пересесть с личного транспорта на общественный

Фото Сергея Старикова.

Тульская Госавтоинспекция призвала участников дорожного движения быть осторожными на дороге из-за мощного снегопада. Водителям рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться.

Если поездку отложить невозможно, следует строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом дорожных и метеорологических условий, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП.

Экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.

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