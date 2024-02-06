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В январе самым возрастным женихом в Тульской области стал 78-летний мужчина

В январе самым возрастным женихом в Тульской области стал 78-летний мужчина

А самым молодым — 18-летний.

В январе в Тульской области заключено 394 брака. Самым молодым женихом стал 18-летний парень, самым возрастным — 78-летний. Возраст невест — 17 и 75 лет соответственно. 

Кроме того, за месяц в регионе развелись 478 пар.
 

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