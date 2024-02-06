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Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с полуфиналистом азиатской Лиги чемпионов

Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с полуфиналистом азиатской Лиги чемпионов

Начало встречи в 17.00.

Сегодня, 6 февраля, тульский «Арсенал» проведет очередной товарищеский матч в рамках учебного-тренировочного сбора.

Соперником туляков станет узбекистанский «Бунедкор». Клуб из Ташкента является одним из самых известных, титулованных и сильнейших футбольных коллективов Узбекистана.

Клуб становился 5-кратным чемпионом и 3-кратным вице-чемпионом страны, 4-кратным обладателем и 5-кратным финалистом Кубка Узбекистана, обладателем Суперкубка Узбекистана и финалистом Кубка ПФЛ Узбекистана. В 2008 и 2012 годах доходил до полуфинала Лиги чемпионов АФК.

Начало матча запланировано на 17.00.

Напомним, предыдущий контрольный матч «Арсенала» завершился скандалом: на 85-й минуте при счете 0:0 оружейники покинули поле после того, как в их ворота судья назначил пенальти. 

Сюжет: Арсенал
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