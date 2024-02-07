Больше денег за детей: депутаты предлагают вдвое увеличить налоговые вычеты для родителей и опекунов

Фото Алексея Пирязева

Те же меры могут распространиться на приемных родителей и попечителей.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму 6 февраля. Он предполагает удвоение размера стандартных вычетов за каждый месяц налогового периода (календарного года), предоставляемых родителям и усыновителям, на обеспечении которых находятся дети.

Это значит, что размер вычетов может увеличиться с 1200 рублей до 2400 рублей на первого и второго ребенка, с 3000 рублей до 6000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка.

Глава фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил:

— Налоговые вычеты на детей, как и порог дохода для их получения, не пересматривались с 2016 года. При этом за этот период выросли как среднемесячные номинальные зарплаты, так и инфляция. Действующие размеры вычетов уже не соответствуют ни социально-экономическим реалиям, ни государственным задачам поддержки семей с детьми.