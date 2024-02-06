В новом Тульском онкоцентре впервые состоится день открытых дверей. Обследоваться можно будет в субботу, 10 февраля, с 8.00 до 14.00. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

Жители региона смогут пройти онкоскрининг без направления по предварительной записи.

Пациентам будут проведены исследования:

маммография,

УЗИ молочных желез (по показаниям);

жидкостная цитология;

анализ крови на простатический специфический антиген;

низкодозовая компьютерная томография органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, со стажем курения более 30 пачка/лет, которым не проводилась РКТ в течение года).

Прием по предварительной записи по тел.: 8 (4872) 33-81-41. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Ранняя диагностика онкологических заболеваний, а также повышение доступности медицинской помощи — задачи национального проекта «Здравоохранение».