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В новом Тульском онкоцентре впервые состоится день открытых дверей

В новом Тульском онкоцентре впервые состоится день открытых дверей

Пациенты смогут пройти ряд обследований.

В новом Тульском онкоцентре впервые состоится день открытых дверей. Обследоваться можно будет в субботу, 10 февраля, с 8.00 до 14.00. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

Жители региона смогут пройти онкоскрининг без направления по предварительной записи.

Пациентам будут проведены исследования:

  • маммография,
  • УЗИ молочных желез (по показаниям);
  • жидкостная цитология;
  • анализ крови на простатический специфический антиген;
  • низкодозовая компьютерная томография органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, со стажем курения более 30 пачка/лет, которым не проводилась РКТ в течение года).

Прием по предварительной записи по тел.: 8 (4872) 33-81-41. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Ранняя диагностика онкологических заболеваний, а также повышение доступности медицинской помощи — задачи национального проекта «Здравоохранение».

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