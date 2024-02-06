На ул. Карпова появится модульный детский сад

Фото Дмитрия Дзюбина.

На еженедельном оперативном совещании в здании правительства обсудили строительство социальной инфраструктуры в Туле. Эту работу в администрации города ведут в том числе совместно с застройщиками. Сити-менеджер Илья Беспалов рассказал о механизмах, которые реализуются в областной столице.

Один из них — строительство встроенных детских садов, которое ведется за счет средств застройщика. Внутреннюю отделку, закупку оборудования на себя берет администрация города. Такой сад на 41 место уже передан и функционирует в ЖК «Наши Баташи».

В планах — размещение встроенных детских садов на 52 места в ЖК «На ул. Путейской» и на 60 мест — в ЖК «Наши Баташи-5».

При наличии свободных территорий рядом со строящимися ЖК рассматривается возможность возведения модульных детских садов за счет средств застройщика с подключением к существующим инженерным сетям. Такой модуль на 50 мест планируют поставить на ул. Карпова. Благоустройство территории и закупку оборудования выполнят на средства городского бюджета.

Также совместно с застройщиками прорабатывается вопрос строительства отдельно стоящих детских садов на 75 мест в ЖК «Притяжение» в районе Одоевского шоссе и на 200 мест в ЖК «Московский» в районе ул. Павшинский Мост.

По словам Ильи Беспалова, очередности в дошкольные учреждения в Туле нет, а появление детских садов в новых ЖК в шаговой доступности удобно для малышей и их родителей. Глава городской администрации отметил, что все озвученные планы будут реализованы.