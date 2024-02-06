Молодых талантливых туляков приглашают на кастинг шоу «Новая Фабрика Звёзд» в Москве 

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Если ты молодой исполнитель, который мечтает о славе, или уже звезда и осталось только доказать это всей стране - тогда этот кастинг для тебя.

«Новая Фабрика звёзд» — это музыкальный проект, который дает шанс молодым исполнителям проявить себя и перенять уникальный опыт у лучших преподавателей, звездных наставников и музыкальных продюсеров страны.

Если ты молод и талантлив, поешь, танцуешь и играешь на музыкальных инструментах, то тебя ждут 11 февраля. Чтобы принять участие в кастинге, необходимо соблюдать три основных условия:

возраст участников должен быть от 16 до 21 года, кандидат должен уметь петь и обязательно владеть русским языком.

Павильон будет работать до 21.00. Организаторы ТНТ и «ВайТ Медиа».