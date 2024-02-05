За неделю 5689 жителей Тульской области заболели ОРВИ и гриппом

Фото Алексея Пирязева

Заболеваемость на прошедшей неделе ниже заболеваемости на предыдущей на 5%.

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрировано 5689 случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 5% и ниже эпидемического порога по ОРВИ на 29%.

За минувшую неделю в области выявлено 73 новых случая заболевания гриппом, у всех подтверждены вирусы гриппа А. Заболевшие не прививались от него.

Детские образовательные учреждения области по-прежнему закрываются из-за все еще высокой заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. На прошедшей неделе учебный процесс частично приостановлен в детских дошкольных и общеобразовательных организациях Тулы, Алексина, Ефремова, Новомосковска, Донского, Веневского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Узловского, Чернского, Щекинского и Плавского районов.