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За неделю 5689 жителей Тульской области заболели ОРВИ и гриппом
Фото Алексея Пирязева

За неделю 5689 жителей Тульской области заболели ОРВИ и гриппом

Заболеваемость на прошедшей неделе ниже заболеваемости на предыдущей на 5%.

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрировано 5689 случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 5% и ниже эпидемического порога по ОРВИ на 29%. 

За минувшую неделю в области выявлено 73 новых случая заболевания гриппом, у всех подтверждены вирусы гриппа А. Заболевшие не прививались от него.

Детские образовательные учреждения области по-прежнему закрываются из-за все еще высокой заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. На прошедшей неделе учебный процесс частично приостановлен в детских дошкольных и общеобразовательных организациях Тулы, Алексина, Ефремова, Новомосковска, Донского, Веневского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Узловского, Чернского, Щекинского и Плавского районов.

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Фотограф:
сегодня, в 14:15 0
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