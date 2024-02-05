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Пообещали швейную машинку и украли деньги: истории тульских мошенничеств
Фото из архива Myslo.

Пообещали швейную машинку и украли деньги: истории тульских мошенничеств

Самыми популярными видами мошенничества на прошлой неделе стали телефонные, через соцсети и знаменитое «ваш родственник попал в ДТП».

Печальной статистикой поделились прокуратура Тульской области и УМВД.

На прошедшей неделе больше всего денег потеряла 78-летняя жительница Щёкино: она поверила, что общается с сотрудником правоохранительных органов, и перевела аферисту 2 млн рублей. На эту же удочку попался 33-летний житель Донского: он лишился 1 млн 170 тысяч рублей. Его 55-летний земляк потерял 609 тысяч рублей.

64-летняя сотрудница образовательной организации Тулы перевела злоумышленникам через банкомат 73 тысячи 100 рублей.

Две пенсионерки попались на удочку с попавшим в ДТП родственником. 80-летняя женщина из Заокского района передала приехавшему от аферистов курьеру 300 тысяч рублей, а 82-летняя женщина из Новомосковска — 120 тысяч рублей.

Помочь успешно поторговать на бирже мошенник предложил 39-летнему жителю Ефремовского района. Мужчина перевёл на банковский счёт «помощника» по инвестициям 400 тысяч рублей и остался ни с чем.

44-летняя жительница Тулы увидела объявление о продаже швейной машины на сайте бесплатных объявлений.

Она перевела 28 тысяч рублей «продавцу», но машинку так и не получила. 42-летний туляк бронировал номер в гостинице и перешёл на фишинговый сайт, через форму заполнил данные своей банковской карты, и у него списалось 23 тысячи 765 рублей. 63-летней женщине из Новомосковска неизвестный написал в Телеграме, предложил купить бижутерию, и потерпевшая, не обдумав решение, тут же перевела ему 13 тысяч рублей.

Еще одна история произошла с 71-летней тулячкой, сотрудницей медицинской организации. В соцсети ей написал её «руководитель» и сообщил, что скоро с ней свяжутся представители правоохранительных органов, которым нужно непременно оказать содействие. Позже женщине позвонили мошенники, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что неустановленные лица получили доступ к её банковским счетам. Они убедили женщину перевести деньги в «безопасные ячейки». Медик перевела на им свои личные сбережения и взятые в кредит деньги общей суммой 130 тыс. рублей. Только спустя несколько дней женщина поняла, что её обманули.

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