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143 тонны рапса, 40 тонн пшеницы и 48 тонн подсолнечного жмыха ввезли в Тульскую область с нарушениями
Фото: ru.freepik.com

143 тонны рапса, 40 тонн пшеницы и 48 тонн подсолнечного жмыха ввезли в Тульскую область с нарушениями

О прибытии подкарантинной продукции не уведомили Управление Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской сообщает о нарушениях в порядке ввоза подкарантинной продукции.

Так, ООО «КМ» не известил Россельхознадзор о доставке семян рапса для переработки весом 143 тонны. Помимо этого, выяснилось, что ООО «Мано» не уведомил о доставке семян пшеницы озимой весом 40 тонн, а АО птицефабрика «Тульская» — о доставке жмыха подсолнечного весом 48 тонн.

Управлением Россельхознадзора объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

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