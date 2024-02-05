Туляков ждет экстремально низкое атмосферное давление

Фото Алексея Пирязева.

В Туле продолжаются колебания атмосферного давления. С прошлой недели показатели опускаются всё ниже, и уже сегодня они достигнут экстремально низкого значения — 719 мм рт. ст. при норме 744.

По прогнозам синоптиков, «барическое дно» ожидается до четверга включительно. Лишь с пятницы, 9 февраля, показатели начнут расти.

Такая погода может негативно сказаться на самочувствии туляков. Напомним, ранее невролог рассказал, что делать людям, у которых метеозависимость. Подробнее в нашей статье по ссылке.