Названы 97 предприятий Тульской области, которым нужны работники

В списке — 97 компаний, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса. Среди них «Сплав», «Штамп», Тульский патронный завод, Императорский Тульский оружейный завод и другие.
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Правительство Тульской области опубликовало перечень организаций, которые нуждаются в кадрах.
В списке — 97 компаний, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса. Среди них «Сплав», «Штамп», Тульский патронный завод, Императорский Тульский оружейный завод и другие.
Подробнее — в галерее:
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