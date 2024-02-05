Названы 97 предприятий Тульской области, которым нужны работники

Фото Алексея Пирязева

Правительство Тульской области опубликовало перечень организаций, которые нуждаются в кадрах.

В списке — 97 компаний, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса. Среди них «Сплав», «Штамп», Тульский патронный завод, Императорский Тульский оружейный завод и другие.

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