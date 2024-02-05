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Где в Туле не будет электричества 6 февраля

Где в Туле не будет электричества 6 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Демонстрации, 8, 10, 10-б, 12,
  • ул. Лейтейзена, 7,
  • ул. Приупская, 1-б,
  • ул. Металлургов, 89,
  • ул. Демидовская Плотина, 20, 31,
  • ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Осташева, 53-75 (нечётн.), 48-66 (чётн.), 53-а, 55-а,
  • ул. Чапаева, 1-13 (нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 6, 12, 16, 18, 20, 22,
  • пр-д Тульский, 1, 2, 3,
  • ул. Плеханова, 22, 24, 30, 32,
  • ул. Будённого, 99-а, 132-а, 101-117 (нечётн.), 118-134 (чётн.),
  • ул. Некрасова, 24-44 (чётн.),
  • Мясново: Одоевское шоссе, 60-68 (чётн.), 50, 52,
  • ул. Тульская, 9-а,
  • ул. Рогова, 52-56 (чётн.), 58-а,
  • ул. Воздухофлотская, 34-48 (чётн.), 57-а, 84, 86,
  • 6-й пр-д, 46,
  • 7-й пр-д, 37-а, 54-а,
  • 8-й пр-д, 55-71 (нечётн.), 58-72 (чётн.), 54-б, 55-б, 61-а, 70-а, 71-а, 60, 74,
  • 9-й пр-д, 42-64 (чётн.), 53-73 (нечётн.), 9,
  • 10-й пр-д, 50-58 (чётн.), 41-а, 42-а, 44, 44-а, 44-б, 44-в, 46, 48, 59, 60,
  • 11-й пр-д, 45-а, 45-б, 47-а, 50-а, 65, 67, 69, 71,
  • пер. 2-й Шоссейный пер. 3-13 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 25,
  • пер. 1-й Шоссейный, 2-10 (чётн.), 1, 1-а,
  • п. Горелки: ул. Фестивальная, 57-а,
  • 1-й Фестивальный пр-д, 1-27 (нечётн.), 31-а, 33-а, 37-а, 39-а, 41-а,
  • 2-й Фестивальный пр-д, 2-24 (чётн.), 2-а,
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 48-56 (чётн.), 29-73 (нечётн.), 86, 86-а, 88, 90, 92, 92-а, 96, 98, 100, 100-а, 102, 102-а, 104, 106, 112, 114, 116, 118, 118-а,
  • п. Октябрьский: 8-й пр-д, 100,
  • 25-й пр-д, 26.

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