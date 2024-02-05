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Алексей Дюмин поручил разобраться со сроками сдачи домов ЖК «Новая Тула»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин поручил разобраться со сроками сдачи домов ЖК «Новая Тула»

На оперативке у губернатора Тульской области обсудили проблемы долевого строительства.

Замначальника инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Яна Сергеева сообщила, что в декабре прошлого года ООО «БЕЛЛОНА» ввело в эксплуатацию три дома. Застройщик, находясь в предбанкротном состоянии, на 2,5 года задержал сдачу объектов. Общее количество дольщиков – 126.

Права обманутых 24 дольщиков 5 домов ООО «Стройсервиспроект» в дер. Варваровка (ЖК «Скуратовский») будут восстановлены за счет ликвидации  имущества в рамках дела о банкротстве застройщика. Но судебное разбирательство еще не завершено. Реализация имущества компании запланирована на II квартал текущего года.

За последние восемь лет в регионе достроены 33 проблемных дома, восстановлены права 3513 дольщиков.

В правительство области поступало обращение от дольщиков ЖК «Новая Тула». Яна Сергеева сообщила, что по двум домам комплекса срок сдачи перенесен на 6 месяцев, до 31 марта. Оба дома находятся в финальной стадии строительства.

Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю Дмитрию Миляеву разобрать в ситуацию с переносом сроков ввода второго дома ЖК «Новая Тула» на комиссии по вопросам долевого строительства.

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Автор:
сегодня, в 21:21 0
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