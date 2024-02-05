При пожаре в Суворовском районе погибла женщина

В 13:51 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном доме в д. Зеленино Суворовского района. На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты ПСЧ-60 и ПЧ-41.
Открытое горение было ликвидировано до прибытия огнеборцев. При пожаре погибла женщина 1965 года рождения, в кухне обгорела дверь, а дом закоптился по всей площади. Предварительная причина трагедии – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает:
- не эксплуатируйте неисправные печи, камины и дымоходы,
- не разжигайте печи легковоспламеняющимися жидкостями,
- не оставляйте топящиеся печи без присмотра,
- прекратите топить печь за 2 часа до сна.
Установите пожарный извещатель – он среагирует на дым и вовремя оповестит об опасности.