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При пожаре в Суворовском районе погибла женщина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре в Суворовском районе погибла женщина

Трагедия произошла в одном из частных домов деревни Зеленино.

В 13:51 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном доме в д. Зеленино Суворовского района. На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты ПСЧ-60 и ПЧ-41.

Открытое горение было ликвидировано до прибытия огнеборцев. При пожаре погибла женщина 1965 года рождения, в кухне обгорела дверь, а дом закоптился по всей площади. Предварительная причина трагедии – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает: 

  • не эксплуатируйте неисправные печи, камины и дымоходы, 
  • не разжигайте печи легковоспламеняющимися жидкостями,
  • не оставляйте топящиеся печи без присмотра,
  • прекратите топить печь за 2 часа до сна. 

Установите пожарный извещатель – он среагирует на дым и вовремя оповестит об опасности.

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