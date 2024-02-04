Тульские каникулы: белгородские школьники вернулись домой

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

3 февраля дети из Белгорода, которые прибыли в Тульскую область по приглашению Губернатора Алексея Дюмина, отправились в родной город.

Ребят провожали представители регионального Правительства во главе с зампредом Дмитрием Марковым, администрации города Тулы, спасатели и волонтеры.

Напомним, три недели назад по поручению Алексея Дюмина Тульская область приняла на каникулы почти 800 белгородских школьников. Ранее с просьбой о размещении детей обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Все эти дни ребята были окружены вниманием и заботой. В детских лагерях и санаториях были обеспечены комфортные условия проживания, организована культурно-развлекательная программа. Дети посетили Ясную Поляну и музей «Поленово», Тульский кремль, Музей оружия, цирковое представление, приняли участие в мастер-классах по лепке тульского пряника и розжигу тульского самовара. Маленькие белгородцы получили яркие впечатления, заряд бодрости и здоровья, нашли новых друзей, – сказал Дмитрий Марков.

Перед отъездом ребятам передали сладкие подарки от губернатора Тульской области Алексея Дюмина.