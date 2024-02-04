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Тульские каникулы: белгородские школьники вернулись домой
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские каникулы: белгородские школьники вернулись домой

3 февраля дети из Белгорода, которые прибыли в Тульскую область по приглашению Губернатора Алексея Дюмина, отправились в родной город.

Ребят провожали представители регионального Правительства во главе с зампредом Дмитрием Марковым, администрации города Тулы, спасатели и волонтеры. 

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Напомним, три недели назад по поручению Алексея Дюмина Тульская область приняла на каникулы почти 800 белгородских школьников. Ранее с просьбой о размещении детей  обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

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- Все эти дни ребята были окружены вниманием и заботой. В детских лагерях и санаториях были обеспечены комфортные условия проживания, организована культурно-развлекательная программа. Дети посетили Ясную Поляну и музей «Поленово», Тульский кремль, Музей оружия, цирковое представление, приняли участие в мастер-классах по лепке тульского пряника и розжигу тульского самовара. Маленькие белгородцы получили яркие впечатления, заряд бодрости и здоровья, нашли новых друзей, – сказал Дмитрий Марков

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Перед отъездом ребятам передали сладкие подарки от губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

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