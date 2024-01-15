Школьники из Белгородской области отдохнут в тульских лагерях

Фото пресс-службы администрации Тулы.

14 января по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина регион принял на каникулы почти 800 детей из Белгородской области.

Порядка 100 школьников в возрасте от 7 до 14 лет отдыхают в муниципальном загородном лагере «Березка», около 330 ребят — в центре отдыха «Новая волна». Остальные ребята размещены в оздоровительных учреждениях Алексинского района.

Муниципальный загородный оздоровительный лагерь «Березка» посетила заместитель главы администрации Инесса Фельдман. Она проконтролировала размещение, пообщалась с юными гостями и от имени главы администрации города Ильи Беспалова поприветствовала всех на открытии смены:

— Мы рады видеть вас на тульской земле. Глава региона поставил задачу окружить всех вас вниманием, и мы подготовили для вас насыщенную культурно-развлекательную программу, чтобы вы не только отдохнули, но и познакомились с богатой историей нашего города. Мы создали все условия, чтобы вам было интересно и комфортно у нас.

Досуг для отдыхающих в лагере организуют вожатые педагогического отряда «ЛЕВ» ТГПУ им. Л. Н. Толстого. В течение пребывания белгородцев ждут экскурсии и развлекательные мероприятия.