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Школьники из Белгородской области отдохнут в тульских лагерях
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Школьники из Белгородской области отдохнут в тульских лагерях

Глава региона поставил задачу окружить ребят вниманием.

14 января по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина регион принял на каникулы почти 800 детей из Белгородской области.

Порядка 100 школьников в возрасте от 7 до 14 лет отдыхают в муниципальном загородном лагере «Березка», около 330 ребят — в центре отдыха «Новая волна». Остальные ребята размещены в оздоровительных учреждениях Алексинского района. 

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Муниципальный загородный оздоровительный лагерь «Березка» посетила заместитель главы администрации Инесса Фельдман. Она проконтролировала размещение, пообщалась с юными гостями и от имени главы администрации города Ильи Беспалова поприветствовала всех на открытии смены: 

— Мы рады видеть вас на тульской земле. Глава региона поставил задачу окружить всех вас вниманием, и мы подготовили для вас насыщенную культурно-развлекательную программу, чтобы вы не только отдохнули, но и познакомились с богатой историей нашего города. Мы создали все условия, чтобы вам было интересно и комфортно у нас. 

Досуг для отдыхающих в лагере организуют вожатые педагогического отряда «ЛЕВ» ТГПУ им. Л. Н. Толстого. В течение пребывания белгородцев ждут экскурсии и развлекательные мероприятия.

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