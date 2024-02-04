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В Тульской области стартовали чемпионат и первенство по MMA
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области стартовали чемпионат и первенство по MMA

3 февраля в спорткомлпексе «Юбилейный» в поселке Первомайский проходят чемпионат и первенство Тульской области по MMA.

В соревнованиях участвуют юниоры, юниорки, юноши и девушки 12-13, 14-15, 16-17 и 18-20 лет — всего около 150 спортсменов региона.

К присутствующим обратился депутат Тульской областной Думы Дмитрий Коженкин:

Дмитрий Коженкин

Хочу сказать тренерскому составу слова благодарности за воспитание подрастающего здорового поколения, за тяжелый труд. Спортсменам желаю показать всё своё мастерство, поддержки зрителей, побед и удачи в предстоящих боях.

Вице-президент областной федерации MMA, спортивный директор Элман Сафаров поприветствовал присутствующих и пожелал спортсменам удачи в поединках:

- Желаю участникам сегодня обойтись без травм, потому что впереди их ждут Чемпионаты и Первенства ЦФО, России, Кубок России.

Вице-президент федерации MMA Тульской области, депутат Собрания депутатов МО Новомосковск Антон Прусаков отметил, что Щекинский район можно по праву считать кузницей высококлассных спортсменов:

- Очень рад, что нам наконец-то удалось приехать в этот спортивный комплекс в Щекинский район. Тем более, что это родина нашего чемпиона, непобедимого Тиграна Оганесян, сегодня он с нами. Всем участникам желаю удачи и обойтись без травм.

Главный тренер сборной областной федерации смешанного боевого единоборства Олег Колодкин добавил, что в ближайшее время в Щекинском районе появится своя секция MMA.

- Наша областная федерация продолжает расширять взаимодействие со спортивными учреждениями региона. Поэтому в ближайшее время в ДЮСШ № 1 появится секция MMA. Очень ждем новых ребят, обязательно приходите. А сегодня желаю всем красивых боев, — отметил Олег Колодкин.

По итогам турниров Федерация сформирует сборную на следующий соревновательный сезон.

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Щекинский район
 

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