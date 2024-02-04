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Светоч русской культуры: в Туле прошли мероприятия, посвященные Василию Жуковскому
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Светоч русской культуры: в Туле прошли мероприятия, посвященные Василию Жуковскому

В этот день в Фонде искусств открылась выставка «Жуковский и Белев».

3 февраля в выставочном пространстве фондохранилища Тульского музейного объединения состоялись мероприятия, посвященные 241-летию великого русского поэта, уроженца Тульской губернии Василия Жуковского.

В Фонде искусств открылась выставка «Жуковский и Белев». На ней представлено более 50 подлинных архивных документов, связанных с жизнью и творчеством Василия Жуковского. А также — предметы декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов малой родины поэта — Белевского района.

Весь день с тематическими концертными и творческими программами для зрителей выступали артисты и коллективы учреждений культуры региона.

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Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что первое мероприятие такого формата в Фонде искусств вызвало живой отклик у туляков. Поэтому творческие программы, посвященные разным темам, будут проводиться регулярно.

— Благодаря проекту «Музейная зима в Туле», инициированному Губернатором Алексеем Дюминым, в нашем регионе проходит множество культурных событий разного масштаба. Наполняются жизнью новые объекты и появляются интересные проекты. Выставочное пространство фондохранилища станет центральной площадкой для больших федеральных проектов и одним из любимых мест для семейного досуга туляков. Помимо выставок, здесь планируется проводить концертные программы в формате музыкальных, театральных и литературных гостиных. Для этого площадка будет оснащена необходимым оборудованием и инструментами, — отметила министр.

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В рамках программы «Светоч русской культуры В. А. Жуковский» творческие коллективы Тульского областного колледжа культуры и искусства представили театрализованный концерт «Родного неба милый свет», посвященный литературно-биографическому пути Василия Жуковского.

Фольклорный ансамбль «Услада» презентовал программу «Традиции, обряды и песни родины Жуковского», созданную специально к этой дате.

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В рамках театральной программы состоялась встреча с постановочной группой Тульского театра драмы, реализующей цикл «Жизнь замечательных туляков». Драматург Рагим Мусаев и режиссер Анна Терешина анонсировали новый спектакль «Жуковский: призраки счастья», а артисты Тульского театра юного зрителя прочитали стихи Василия Жуковского и Александра Пушкина в сопровождении музыки того времени.

Стихотворения поэтов прозвучали в программе «Сверчок моего сердца» (так Василий Жуковский называл своего ученика Александра Пушкина). Их прочитали молодые тульские поэты. Также они представили собственные стихотворения, поговорили со зрителями о классиках и современниках.

 

17 февраля в Фонде искусств отметят 211-летие композитора А. С. Даргомыжского. Здесь откроется первая выставка, посвященная жизни композитора и его вкладу в развитие русского музыкального искусства. На ней выступят студенты и творческие коллективы колледжа культуры и искусства им. А. С. Даргомыжского и ведущие коллективы Тульской области.

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