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Чем моложе родители в Туле, тем лучше они следят за интернет-активностью своих детей
Фото freepik.com

Чем моложе родители в Туле, тем лучше они следят за интернет-активностью своих детей

Матери чаще отцов следят за временем, которое проводят в интернете их дети.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители детей различных возрастных групп из Тулы.
 
Чаще всего время, проводимое детьми в интернете и за компьютерными играми, регулируют родители младших школьников (84%). Среди родителей детей от 11 до 14 лет за активностью подрастающего поколения в сети следят 62% опрошенных. Тайминг в интернете для 15—17-летних сыновей и дочерей устанавливают только 32% родителей.

Интернет-активность детей матери регулируют чаще отцов. Чем моложе родители, тем они более принципиальны в этом вопросе.

Время проведения: 20–30 января 2024 года.
 

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