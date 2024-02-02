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Тульская область готовит заявку на создание межвузовского оборонного кампуса
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область готовит заявку на создание межвузовского оборонного кампуса

Уже подготовлен соответствующий проект.

1 февраля Президент РФ Владимир Путин провел совещание о ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов в режиме ВКС. В совещании принял участие губернатор Алексей Дюмин.

Глава государства отметил, что, по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетия число молодых людей будет постоянно расти. Уже сейчас необходимо работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для самореализации, для успешного карьерного и жизненного роста.

Владимир Путин подчеркнул, что это задача стратегического общенационального уровня. Совместно с регионами, бизнесом реализуется целый ряд больших проектов по развитию образовательной инфраструктуры. Это хороший пример партнерства государства и бизнеса по развитию кадрового интеллектуального потенциала страны.

Один из них планируется реализовать в Тульской области. Подготовлен проект кампуса, который направлен на развитие передовых технологий в сфере оборонно-промышленного комплекса.

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