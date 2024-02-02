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Тула присоединится к массовой лыжной гонке «Лыжня России»
Фото из архива Myslo.

Тула присоединится к массовой лыжной гонке «Лыжня России»

Рассказываем, как подать заявку на участие.

10 февраля Тульская область присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Мероприятие пройдет в лыжероллерном центре «Веденино» (Тула, п. Косая Гора, ул. М. Горького, 72).

Участие в гонке примут спортсмены и любители лыжного спорта вне зависимости от уровня спортивной подготовки на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км, для детей будет организован заезд на 600 метров. 

Галерея

В рамках гонки пройдет «Старт безграничных возможностей» для инвалидов.

Подать заявки на участие можно:

  • с 8 по 9 февраля с 10.00 до 17.00 в конференц-зале на западной трибуне здания Тульского велотрека (второй этаж);
  • 10 февраля с 9.00 до 10.20 в лыжероллерном центре «Веденино».

На территории лыжероллерного центра по специальному пропуску будет разрешена стоянка автобусов, перевозящих организованные группы участников, а также автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

Для тех, кто захочет приехать на личном транспорте, будет доступна парковочная зона возле ДК «Косогорец» (п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2) и супермаркета «АТАК» (п. Косая Гора, ул. Пушкина, 26-а). 

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От парковочных зон до «Веденино» каждые 15 минут будет курсировать бесплатный трансфер на территорию лыжероллерного центра и обратно.

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