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«Эмоции неоднозначные, будто чудо произошло»: пара из Тулы снялась в шоу «Экстрасенсы. Реванш» на ТНТ
Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

«Эмоции неоднозначные, будто чудо произошло»: пара из Тулы снялась в шоу «Экстрасенсы. Реванш» на ТНТ

В новом выпуске за победу будут бороться победитель 18-го сезона шоу Александр Кинжинов, финалистка 15-го сезона Татьяна Ларина и экстрасенс Алексей Педин.

В первом отборочном туре участникам нужно было определить, у кого из шести героев программы есть близнец. Во втором туре, в который пройдут только два экстрасенса, участники будут искать человека с одним легким.

В числе героев очередного выпуска – супружеская пара из Тулы: Светлана Комиссарова и супруг Ренат Ишмамедов. Светлана руководит продюсерским центром «Insight People», Ренат – предприниматель. Они поделились своими впечатлениями об участии и рассказали о самых ярких моментах. 

Светлана Комиссарова

– Эмоции очень неоднозначные, будто бы чудо произошло, – призналась Светлана. – В некоторые моменты я была скептиком, а некоторые пробирали до дрожи. Запомнилось больше всего «погружение» экстрасенсов.

– Сложно ответить, потому что были моменты, когда я не верил в происходящее, но были моменты, которые казались невозможными, и даже чудесными, – прокомментировал Ренат. – Больше всего запомнился ведущий Марат Башаров.

Члены жюри – Александр Шепс, Виктория Райдос, Вера Сотникова и Илья Ларионов – должны объективно оценить способности всех троих экстрасенсов. Не обошлось без словесных перепалок.

Так, Александр Шепс скептически отнесся к громкому заявлению Александра Кинжинова о том, что тот уверен, что одержит победу не только в этом проекте, но и в «Битве сильнейших». Медиум решил померяться с тарологом силами и спросил, кто из них сильнее – он или Кинжинов. Финалист 18-го сезона не растерялся и заявил, что такое сравнение некорректно, и все зависит от конкретного задания.

«Как таролог, я вас сильнее!», - заявил Александр Кинжинов, чем бросил настоящий вызов Александру Шепсу и сильно его разозлил. Скажется ли эта ситуация на оценках Александра Кинжинова, и сможет ли он пройти дальше и обойти Алексея Педина и Татьяну Ларину, смотрите в субботу, 3 февраля, в 19.30, в новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Реванш» на ТНТ.

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