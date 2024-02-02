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Туляк ударил продавца ножом в горло

Туляк ударил продавца ножом в горло

Мужчину задержали, женщину отвезли в больницу.

Сегодня, 2 февраля, в сетевом магазине, расположенном на улице Полюсной в Туле, вооруженный мужчина напал на одну из сотрудниц.

По информации Myslo, в районе часа ночи мужчина зашел в круглосуточный магазин и попросил продать ему сигареты и спиртное. Продавщица заявила, что продать искомый товар не может, но готова угостить клиента сигаретой. Они уже пошли на улицу, но в какой-то момент мужчина неожиданно выхватил нож и ударил женщину, после чего сбежал. 

Позже он вернулся на место преступления, где и был задержан сотрудниками полиции, приехавшими на вызов. Пострадавшую госпитализировали, сейчас она находится в больнице. 

По данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. 

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