Руководитель центра Insight People в Туле о том, как развиваются блогеры и что популярно в соцсетях

Светлана Комиссарова рассказала, как помогает продюсерский центр своим резидентам, и что нужно, чтобы присоединиться к команде.

Продюсерскому центру Insight People исполняется год, полгода из которых компания развивается в Туле. Сейчас в оружейной столице эксклюзивный контракт с центром заключили уже 25 блогеров, суммарный охват которых — более трех миллионов подписчиков.

Руководитель региональной студии Insight People Светлана Комиссарова рассказала о принципах работы и возможностях современных блогеров.

— Расскажите о ваших резидентах? Кто они — тульские блогеры?

— Это творческие, энергичные и небезразличные люди в возрасте от 16 до 42 лет, которые стремятся реализовать свои таланты в соцсетях. В Туле очень миксовый состав — и взрослые, и молодые. Это очень творческие и разносторонние люди: певцы, композиторы, актёры, волонтёры, танцоры, зооблогеры, мам-блогеры, учителя и другие. Они учатся, развиваются, становятся лидерами общественного мнения. В нашей команде собраны самые разные инфлюенсеры — от нескольких тыс. подписчиков до нескольких миллионов. Наших блогеров уже узнают на улице, а фанаты даже стучат в окна во время съемок, когда видят любимых блогеров!

Тульская команда — часть большого центра. Региональных студий INSIGHT PEOPLE открыто более, чем в 50 регионах, а к сентябрю планируется открыть ещё 85!

Insight People заключил уже более 700 эксклюзивных контрактов с блогерами. Их совокупный охват — более 80 000 000. Менее, чем за год мы стали самым крупным блогерским комьюнити. С нами работают самые разные блогеры: музыканты, футболисты, селебрити, бойцы, актёры, танцоры и др. За 2021 год было реализовано более 5000 рекламных интеграций, и о нас действительно говорят все блогеры и интернет-сообщества как об амбициозном и стремительно развивающемся проекте. В нашем регионе снимаются сериалы и социальные ролики, а в целом Insight People снял 70 эксклюзивных шоу, которые доступны для просмотра на нескольких платформах.

— Как вы отбираете блогеров для сотрудничества?

— Мы оцениваем творчество, харизму, целеустремленность, желание работать и, конечно, качество контента. Мы мониторим все его соцсети. Для нас важно прошлое и настоящее членов нашей команды, потому что каждый из них — лицо команды.

Иногда сложно назвать четкие критерии, потому что порой человек просто слишком малого пока достиг, но он очень перспективный — безумно талантливый и харизматичный. А иногда бывает и наоборот: к нам приходят блогеры с большой аудиторией, а потом оказывается, что она накручена ботами. Именно поэтому аналитика и мониторинг так важны.

— Какие цели ставили, когда открывали филиал в Туле? Удалось ли их достичь?

— Мы планировали привлечь от 15 блогеров, но сейчас их уже 25! Также в планах стояло открытие оборудованной студии для обучения и съёмок блогеров, и мы это сделали в центре города на ул. Демонстрации. В студии есть все, чтобы снимать качественный контент — современное оборудование, свет, фотозоны. Это место, где можно комфортно работать, снимать качественный контент, коллаборировать с другими блогерами, а также просто проводить время. В студии для блогеров предусмотрены чай, кофе, напитки, сладости и даже мини-кухня, телевизор, оргтехника, Sony PlayStation. Мы не требуем блогеров приходить в студию, но она никогда не пустует, и это приятно.

— Что получают блогеры от сотрудничества?

— Помимо оборудованной студии, блогеры получают профессиональную поддержку и возможности для развития. Специалисты продюсерского центра могут помочь составить стратегию развития резидента, обеспечить полное бухгалтерское и юридическое сопровождение и привлечь рекламные контракты.

Кроме того, мы проводим обучение, чтобы блогеры развивались в разных сферах. Суммарно блогеры прошли более 500 часов обучения. Блогер — это не просто покривляться перед камерой, а работа, в которой нужно постоянно развиваться. Мы изучаем актерское мастерство, мобильную обработку видео, продвижение в соцсетях и т. д.

Среди экспертов проекта — собственники маркетинговых и SMM агентств, YouTube-продюсеры, основатели продакшн-студий, профессионалы с опытом работы в Яндекс, Мегафон, «ВКонтакте», Forbes, IVI и др.

Состав экспертов, которые сотрудничают с проектом, постоянно расширяется. Развивающая программа Insight People уникальна и не имеет аналогов в России. Проект не делает ставку на быстрые результаты, а, напротив, работает на перспективу. Команда проекта уверена, что залогом успешной реализации творческого потенциала является непрерывное развитие, регулярная практика и инновационный подход к обучению. В портфеле проекта — 20 курсов по различным дисциплинам, которые направлены на развитие hard (актерское мастерство, фотография, видеосъемка и монтаж, курсы по TikTok) и soft-skills (развитие личного бренда, прокачка креативности, тайм-менеджмент) — все для того, чтобы резиденты развивались как профессионалы и создавали качественный контент.

— Интересны ли региональные блогеры бизнесу?

— Да, на все 100%. Тульскому бизнесу однозначно нужно выбирать местных блогеров, поскольку они обладают соответствующей аудиторией. Нет смысла работать с московскими блогерами, у которых миллион подписчиков. Гораздо эффективнее начать сотрудничество с региональным микроинфлюенсером, у которого 1−10 тыс. подписчиков. Нужно понимать, что есть большое количество фейковых блогеров с накрученной аудиторией. И это тоже проблема, поскольку бизнес не умеет анализировать социальные сети. В этом случае лучше воспользоваться услугами специалистов. Так, компания Insight People может предоставить проверенных блогеров под любые цели и задачи продвижения. В нашем случае коммерческий департамент еженедельно собирает аналитические данные по каждому блогеру, с которыми сотрудничает Insight People, а, значит, несем за них ответственность.

— Какие бизнес-задачи и для каких отраслей бизнеса по вашему опыту лучше всего решает сотрудничество с блогерами?

— Ключевыми рекламодателями являются компании из сферы мода, красота, электроника, банковские услуги, автоконцерны, HoReCa и многое другое. У нас в Туле много популярных блогеров, которые еженедельно выкладывают в сеть по два хорошо смонтированных видео. У нас наибольшей популярностью пользуется развлекательный контент и lifestyle. Блогеры, публикующие такой материал, могут рекламировать практически любой продукт, поскольку сфера их деятельности затрагивает многие темы. Блогеры стараются не отставать от трендов и приобщаются к активным общественным движениям и проблемам. В целом, выстраивая грамотную стратегию работы с инфлюенсером, следует уделить особое внимание тематике блогера, тогда реклама получится максимально нативной и вызовет отклик у аудитории.

— Ждете ли новых резидентов? Как можно к вам присоединиться?

— Да, мы ждем всех! Но у нас есть критерии по количеству подписчиков. При этом блогеры должны понимать, о чем их контент. Мы любим трудолюбивых и интересных людей, наши двери открыты для Вас. У нас есть все ресурсы, чтобы через год вы стали популярны, известны и смогли зарабатывать на этом. Не стесняйтесь и верьте в себя!

— Сейчас сложная ситуация с соцсетями. Как развиваться в это время?

— Не зацикливаться на одной площадке. Есть площадки, которые активно развиваются в RuTube, Yappy — туда сейчас приходит много людей. Воспринимайте сложившуюся сейчас ситуацию как возможность развиваться. Если вы смогли освоить одну соцсеть, в другой тоже все получится.

К тому же смена площадок — возможность исправить ошибки, в том числе после участия в гивах и других сомнительных способах продвижения.

— Как раскрутить блог?

— Не обманывать своих подписчиков, быть собой. Любой хайп рано или поздно заканчивается, а человек остается таким, какой он есть.

И еще нужно постоянно развиваться. Блогинг — одна из тех сфер, в которой нужно обучаться всегда. Тренды не стоят на месте. Если знаешь, как заинтересовать людей, увлечь, сделать качественный контент, это пригодится на всех площадках.

Ну, и много работать, конечно — это главный секрет успеха. И не только в блогинге!

insightpeople.ru