«Замёрз, не говорил, только плакал»: тульские студентки спасли ребёнка, которого унёс из дома пьяный мужчина

20 января студентка Ангелина Колошкина пошла в гости к подруге Марии Шориной и засиделась у неё допоздна. В окно девушки увидели, как какой-то мужчина пытался куда-то унести ребёнка.

Ангелина вспоминает:

– Мальчик был практически без одежды: тонкие колготки и футболка. Да и сам мужчина был в какой-то кофте, домашних штанах и тапочках. В общем, картина, мягко говоря, та еще. Мы решили спуститься вниз и выяснить, в чём дело.

Трехлетний малыш настолько замёрз, что почти не разговаривал, только плакал. А вот мужчина казался в стельку пьяным, он еле держался на ногах, падал и ронял мальчика. И настойчиво повторял, что ждут в другом месте, и твердил: «Помогите ребёнку».

– Я узнала мужчину, он живёт неподалёку, я часто видела его во дворе, и всегда «под градусом», - рассказала Мария. - Этот человек проживает вместе с гражданской женой, а вот маленьких детей у них в семье нет.

Девушки забрали замерзшего ребенка домой, укутали его в одеяло, напоили горячим чаем и вызвали полицию.

Оказалось, семья мальчика уже попадала в поле зрения УМВД России по городу Туле. Ребенка воспитывает систематически выпивающая мать-одиночка. В тот вечер к ней пришёл друг, и они стали выпивать вместе. Завязалась перепалка.

Друг решил, что оставлять маленького ребёнка с выпившей матерью нельзя, и унес его. Но на улице почувствовал себя плохо и стал валиться с ног. Тут-то его и приметили Ангелина и Мария. Полиция приняла решение передать малыша в медицинское учреждение.

В отношении матери полицейские составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ей рекомендовали пройти лечение в спецучреждении. Сейчас она вышла на работу и выполняет другие рекомендации.