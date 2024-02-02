  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Замёрз, не говорил, только плакал»: тульские студентки спасли ребёнка, которого унёс из дома пьяный мужчина - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Замёрз, не говорил, только плакал»: тульские студентки спасли ребёнка, которого унёс из дома пьяный мужчина
Фото: Алексей Пирязев

«Замёрз, не говорил, только плакал»: тульские студентки спасли ребёнка, которого унёс из дома пьяный мужчина

Девушки случайно заметили, как нетрезвый туляк ночью куда-то тащил мальчика трех с половиной лет.

20 января студентка Ангелина Колошкина пошла в гости к подруге Марии Шориной и засиделась у неё допоздна. В окно девушки увидели, как какой-то мужчина пытался куда-то унести ребёнка.
 
Ангелина вспоминает:
 
– Мальчик был практически без одежды: тонкие колготки и футболка. Да и сам мужчина был в какой-то кофте, домашних штанах и тапочках. В общем, картина, мягко говоря, та еще. Мы решили спуститься вниз и выяснить, в чём дело. 
 
Трехлетний малыш настолько замёрз, что почти не разговаривал, только плакал. А вот мужчина казался в стельку пьяным, он еле держался на ногах, падал и ронял мальчика. И настойчиво повторял, что ждут в другом месте, и твердил: «Помогите ребёнку».
 
– Я узнала мужчину, он живёт неподалёку, я часто видела его во дворе, и всегда «под градусом», - рассказала Мария. - Этот человек проживает вместе с гражданской женой, а вот маленьких детей у них в семье нет.
 
Девушки забрали замерзшего ребенка домой, укутали его в одеяло, напоили горячим чаем и вызвали полицию. 
 
Оказалось, семья мальчика уже попадала в поле зрения УМВД России по городу Туле. Ребенка воспитывает систематически выпивающая мать-одиночка. В тот вечер к ней пришёл друг, и они стали выпивать вместе. Завязалась перепалка.
 
Друг решил, что оставлять маленького ребёнка с выпившей матерью нельзя, и унес его. Но на улице почувствовал себя плохо и стал валиться с ног. Тут-то его и приметили Ангелина и Мария. Полиция приняла решение передать малыша в медицинское учреждение.
 
В отношении матери полицейские составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ей рекомендовали пройти лечение в спецучреждении. Сейчас она вышла на работу и выполняет другие рекомендации. 
 
Руководство УМВД России по Тульской области поощрило девушек за проявленную активную жизненную позицию.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:18 +2
Другие статьи по темам
Событие
спасениеброшенный мальчик
Люди
мальчиктулякиУМВД России по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Щегловская Засека Toyota Camry въехала в автобус
На ул. Щегловская Засека Toyota Camry въехала в автобус
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.