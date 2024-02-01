В Туле стартовал форум «Всё для победы»

Местом проведения первого дня форума стал музей оружия. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал, что на форуме собрались люди, каждый из которых ежедневно работает ради победы и помогает участникам СВО. Это волонтёры, врачи, швеи, изобретатель, представители промышленных предприятий и различных ведомств.
— Главная особенность форума — это люди. Только под девизом «Всё для победы» через Народный фронт СВО помогает около 3 млн человек со всей страны. Это самые простые люди, пенсионеры, учителя, и я благодарен им всем! — отметил Кузнецов.
В ходе форума сегодня будут обсуждаться меры поддержки участников СВО и тех, кто им помогает, пройдут встречи производителей и изобретателей и многое другое.