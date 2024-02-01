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Туляки могут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2025 году
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляки могут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2025 году

Прием заявок проводится до 10 февраля.

В областной столице идет прием предложений по общественным пространствам для вынесения на рейтинговое голосование. Оно пройдет в рамках программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Для этого необходимо направить три документа: заявку установленного образца, схему предполагаемого благоустройства и согласие на обработку персональных данных. Образцы размещены по ссылке.

Заявку можно направить по электронной почте [email protected] или предоставить лично в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00 по адресам:

  • управление по благоустройству, ул. Советская, д. 14;
  • главное управление по Центральному территориальному округу, ул. Тургеневская, д. 67;
  • главное управление по Пролетарскому территориальному округу, ул. Марата, д. 162а:
  • главное управление по Зареченскому территориальному округу, ул. Литейная, д. 10;
  • главное управление по Привокзальному территориальному округу, ул. Болдина, д. 50;
  • главное управление по Советскому территориальному округу, ул. Вересаева, д. 2.

Прием заявок проводится до 10 февраля. После чего управление по благоустройству администрации Тулы рассмотрит предложения и отберет общественные пространства для голосования. 

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