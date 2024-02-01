Более 200 туляков зарегистрировались в реестре доноров костного мозга

Фото «Почта России»

«Почта России» сотрудничает с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Так, туляки подали 232 заявки на включение в регистр потенциальных доноров по почте.

Чтобы стать донором, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru.

— Затем человек получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, бланками соглашения о вступлении в регистр, анкеты о состоянии здоровья, а также согласий на обработку и передачу персональных данных. Мазки с внутренней стороны обеих щек можно взять самостоятельно, без медицинского работника, — рассказали в пресс-службе «Почты России».

Пересылка конвертов с биоматериалом и типирование бесплатны для подавших заявки. География проекта охватывает всю Россию. В нем принимают участие жители самых отдаленных регионов, малых городов и поселков. 16 человек, которые вступили в регистр доноров костного мозга через «Почту России», уже стали донорами для людей, больных раком.

За 2,5 года сотрудничества почты с Национальным регистром более 24 тыс. человек подали заявки на включение в реестр доноров костного мозга.