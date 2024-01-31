Туляки скупают недвижимость

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Более 8 тысяч объектов недвижимости приобрели жители региона через эскроу-счета – данные на начало декабря 2023 года. Годом ранее их было всего 3000.

По данным на начало декабря 2023 года в Тульской области «раскрыто» 8,2 тыс. эскроу-счетов*, сообщает Тульское отделение Банка России. Сумма средств, перечисленных застройщикам, превысила 32,8 млрд рублей. Годом ранее количество «раскрытых» эскроу-счетов в регионе составляло 3 тысячи.

При этом число действующих эскроу-счетов уже превысило 9 тыс. Остатки средств на них достигли 31,7 млрд рублей (рост за год составил почти 50%).

На 1 декабря 2023 года застройщики заключили с банками в регионе 109 кредитных договоров. Общая сумма составила 90,7 млрд рублей — за год показатель вырос на 16%.

*Механизм проектного финансирования с использованием счетов эскроу, на которых хранятся средства покупателей строящегося жилья, позволяет защитить средства граждан — деньги поступают девелоперу только после сдачи объекта в эксплуатацию. Строительные компании возводят дома за счет собственных средств и с привлечением банковских кредитов.