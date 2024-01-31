Ремонт Тульского театра кукол завершится в 2024 году

С 2019 года в Тульской области реализован ряд крупных инфраструктурных проектов, построено и отремонтировано порядка полусотни объектов. Столько же учреждений получили дополнительное оборудование. Многие объекты включены в нацпроект по поручению губернатора Алексея Дюмина, после обработки обращений, поступивших от жителей региона.

В Веневе завершили строительство Центра культурного развития. В новом здании предусмотрен концертный зал на 244 места, пространства проведения выставок, презентаций и мастер-классов. Юные веневцы смогут заниматься в Центре хореографией, вокалом, изобразительным и декоративно-прикладным искусством.

В 2023 году были отремонтированы 19 объектов культуры. Капитально отремонтированы библиотеки в Туле, Кимовске, Одоеве, Плавске, Суворове. На базе Каменецкой сельской библиотеки Узловского района открылась девятая в регионе модельная библиотека.

Впервые в Тульской области начали работу два автоклуба. Это многофункциональные передвижные культурные центры, где будут проходить мероприятия для жителей 170 деревень и сел Богородицкого и Воловского районов.

В текущем году планируется капремонт трех сельских домов культуры и одной детской школы искусств. Тульская область получит еще один автоклуб. 18 учреждений, среди которых Тульский драматический театр, музеи и библиотеки, оснастят новым оборудованием.

Также завершится капитальный ремонт Веневского краеведческого музея, расположенного в одном из старейших зданий региона – здании палат XVII века, и Тульского государственного кукольного театра. Напомним, летом прошлого года стало известно, что стоимость ремонта театра выросла на 35 млн рублей.