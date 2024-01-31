Где в Туле не будет света 1 февраля

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Металлургов, 70, 82,
- ул. Кутузова, 100, 102, 131-б,
- ул. Бундурина, 31, 35, 39, 43,
- ул. Ф. Энгельса, 40,
- ул. Свободы, 38, 38-а,
- ул. Гоголевская, 65,
- ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 35-53 (нечётн.), 36-а, 36-б, 36-г,
- ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 36, 43-а,
- ул. Тимирязева, 20, 22,
- ул. 1-й Южный пр-д, 1-7 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 8-16 (чётн.), 8-а,
- 2-й Южный пр-д, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 7-17 (нечётн.),
- пос. Горелки: ул. Фестивальная, 57-а,
- 1-й Фестивальный пр-д, 1-25 (нечётн.), 27-а, 31-а, 33-а, 37-а, 39-а, 41-а,
- 2-й Фестивальный пр-д, 2-24 (чётн.), 2-а.