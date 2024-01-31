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Где в Туле не будет света 1 февраля

Где в Туле не будет света 1 февраля

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Металлургов, 70, 82,
  • ул. Кутузова, 100, 102, 131-б,
  • ул. Бундурина, 31, 35, 39, 43,
  • ул. Ф. Энгельса, 40,
  • ул. Свободы, 38, 38-а,
  • ул. Гоголевская, 65,
  • ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 35-53 (нечётн.), 36-а, 36-б, 36-г,
  • ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 36, 43-а,
  • ул. Тимирязева, 20, 22,
  • ул. 1-й Южный пр-д, 1-7 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 8-16 (чётн.), 8-а,
  • 2-й Южный пр-д, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 7-17 (нечётн.),
  • пос. Горелки: ул. Фестивальная, 57-а,
  • 1-й Фестивальный пр-д, 1-25 (нечётн.), 27-а, 31-а, 33-а, 37-а, 39-а, 41-а,
  • 2-й Фестивальный пр-д, 2-24 (чётн.), 2-а.

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