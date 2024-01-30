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В Тульскую область с нарушениями ввезли 20 тонн посевной пшеницы

В Тульскую область с нарушениями ввезли 20 тонн посевной пшеницы

С начала года специалисты Россельхознадзора выдали тульским организациям 15 предостережений.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проверили работу фермеров в ФГИС «Аргус-Фито». Выяснилось, что некоторые предприниматели не оповестили ведомство о доставке в регион подкарантинной продукции.

Из Красноярского края и Удмуртии в Ясногорск приехала партия пиломатериала объёмом 151 кубометр. Кроме того, тульские фермеры ввезли из Курской и Орловской областей 20 тонн посевной пшеницы. Во всех случаях они не оповестили об этом Россельхознадзор.

Это является нарушением правила карантинного фитосанитарного контроля, который проводится для предотвращения заноса и распространения вредных организмов. С начала года ведомство направило в адрес тульских организаций 15 предостережений.

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