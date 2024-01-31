Погода в Туле 31 января: облачно и без осадков

Фото из архива Myslo

В среду в регионе сохранится облачная погода. Преимущественно без осадков, ожидается гололедица.

Ветер юго-западный, от 3 до 10 метров в секунду. Температура ночью – от -6 до -1, днём – от -4 до +1. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.