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Погода в Туле 31 января: облачно и без осадков
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 31 января: облачно и без осадков

Синоптики обещают умеренный юго-западный ветер.

В среду в регионе сохранится облачная погода. Преимущественно без осадков, ожидается гололедица.

Ветер юго-западный, от 3 до 10 метров в секунду. Температура ночью – от -6 до -1, днём – от -4 до +1. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.

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