Тульская актриса сыграет в сериале «СашаТаня»

Фото предоставлены телеканалом ТНТ.

С 12 февраля на телеканале ТНТ выйдут новые серии скетчкома «СашаТаня» — сериал о самой дружной на российском телевидении семье Сергеевых, а также их родных и друзьях. К своим ролям вернутся Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова, а также Лариса Баранова, Шамиль Мухамедов, Андрей Свиридов, Алина Ланина, Сергей Рудзевич и другие.

Помимо полюбившихся актеров, в новых сериях появится тулячка Ольга Горбунова. Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, Ольга — начинающая актриса. В 2020 году окончила Московский государственный институт культуры (мастерская А. Б. Резалина и П. А. Белозёрова). На данный момент в ее фильмографии сериал «След» (2021-2022).

В новых сериях тулячка сыграет Наташу. Кто этот персонаж, пока не раскрывается.

Александр Потапов, режиссер:

— В лучших традициях нашего проекта каждая новая серия — это одна большая юмористическая история семьи Сергеевых, которую зритель сможет спроецировать на себя, посмеяться, а иногда даже задуматься. И так же, как и раньше, в каждой конкретной серии мы разыгрываем огромное количество маленьких жизненных ситуаций, в которые попадают наши герои вместе со зрителем. Их очень много, и они всегда очень разные. Сказать конкретно, над какими именно ситуациями мы будем смеяться в новом сезоне — просто невозможно. Но одно могу сказать точно: это, как и всегда, будут шутки о семье, о работе, о школе, о быте и, конечно, о любви. Маленький спойлер: любви в этом сезоне станет больше.