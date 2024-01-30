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Более 1000 лыжников зарегистрировались на Югорский лыжный марафон
Фото предоставлено ВТБ.

Более 1000 лыжников зарегистрировались на Югорский лыжный марафон

Самому старшему участнику марафона – 80 лет, младшему – всего 1 год.

Заявки на участие в Югорском лыжном марафоне, который пройдет 6–7 апреля в Ханты-Мансийске, подали уже 1100 лыжников из 28 регионов России, Эстонии и Казахстана. Каждый третий зарегистрированный (355 человек) намерен пробежать «марафонскую» дистанцию, примерно столько же (390 человек) пройдет 5-километровый короткий участок трассы. Самому старшему участнику марафона — 80 лет, младшему — всего 1 год, его зарегистрировали родители.

В первый, основной день марафона — 6 апреля, на старт забегов свободным стилем на 5, 25 и 50 км планируют выйти 953 человека. На «классическую гонку» заявились 150 человек. Для участников с ранней регистрацией организаторы предусмотрели сниженные регистрационные сборы. Кроме того, участники, заявившиеся на марафон до 10 февраля, могут дополнительно оформить себе именной нагрудный номер. Онлайн регистрация на сайте марафона продлится до конца марта, после этого, до 5 апреля, заявится на участие в марафоне можно будет только лично в пункте выдачи стартовых номеров. 

— Традиционно первыми регистрируются постоянные участники марафона и те, кто собирается пройти все 50 км дистанции вместе с легендами лыжного спорта. В этом году интерес ко второму дню марафона очевидно вырастет, так как гонка пройдет по новому маршруту: спортсмены пробегут полный 25-километровый круг в пойме реки, а затем выйдут в городской парк и финишируют в школе олимпийского резерва. Также новой для югорчан станет «Ретрогонка» с винтажным лыжным инвентарем на 7 км, которая тоже будет выходить в город», — отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в регионе Виталий Мосунов. 

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве с банком «Открытие» (входит в группу ВТБ).

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