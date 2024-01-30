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На предприятии в Алексине рабочий получил травму: ногу пришлось ампутировать

На предприятии в Алексине рабочий получил травму: ногу пришлось ампутировать

За происшествие будут судить главного энергетика предприятия.

Алексинские следователи завершили расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда на деревообрабатывающем предприятии. Главному энергетику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 143 УК РФ. 

Как стало известно Myslo, речь идет о компании «Гранд Инвест». 

ЧП на предприятии случилось 13 октября 2023 года. В ходе выполнения работ по обслуживанию производственного оборудования один из сотрудников получил травму ноги, повлекшую ампутацию верхней трети правой голени (выше колена). Вред здоровью оценен как тяжкий. 

— В ходе расследования уголовного дела достоверно установлена причастность главного энергетика к совершенному преступлению. — сообщили в СК по Тульской области. — Обвиняемый, являясь ответственным лицом, был осведомлен о наличии технической неисправности оборудования, но отнесся к данному факту безразлично, не организовал ремонтные работы и не провел необходимый инструктаж с сотрудником. 

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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сегодня, в 16:11 +1
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Место
Тульскпя областьАлексин
 

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