Суд приговорил туляка и двух иностранцев к 15 годам колонии за организацию нарколаборатории

Фото УФСБ России по Тульской области

Прокурор поддержал обвинение по уголовному делу в отношении иностранцев 38 и 46 лет и 46-летнего туляка. Суд признал их виновными в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Злоумышленники приобрели дом в селе Нижнее Петрово. Там организовали лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. Они варили запрещенные вещества с 1 июня по 18 декабря 2022 года с целью их дальнейшего сбыта. Осуществить замысел не удалось — злоумышленников задержали сотрудники УФСБ России по Тульской области. Из незаконного оборота изъяли свыше 146,6 кг наркотиков.



С учетом позиции гособвинителя суд дал каждому подсудимому от 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

— Суд конфисковал жилой дом, земельный участок и мобильный телефон, используемые для совершения преступления, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, накануне уроженку Красноярска, организовавшую нарколабораторию в частном доме в поселке Свобода, приговорили к 9 годам лишения свободы.