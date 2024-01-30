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Три лыжника заблудились в лесу: тульские спасатели провели масштабную тренировку
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Три лыжника заблудились в лесу: тульские спасатели провели масштабную тренировку

По легенде, группа туляков попала в снегопад, сошла с маршрута, разделилась и не смогла найти выход из леса.

30 января прошла ежегодная сезонная тренировка поисково-спасательной службы Центра гражданской защиты и спасательных работ Тулы. Городские спасатели отрабатывали действия по эвакуации пострадавших с применением альпинистского снаряжения и специальных салазок.

По легенде, группа из трех лыжников попала в снегопад, сошла с маршрута, разделилась и заблудилась в лесу. Двое спортсменов получили травмы и не могли самостоятельно передвигаться. Спасатели должны были по карте определить их местоположение, оказать первую помощь и доставить к базовому лагерю для дальнейшей транспортировки в больницу. 

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По словам заместителя начальника Центра гражданской защиты и спасательных работ Тулы Сергея Рожкова, различные учения служба проводит регулярно. 

— Задача данных плановых учений — оценить умение сотрудников проводить поисково-спасательные работы на пересеченной местности в зимних условиях, ориентироваться в соответствии с ситуацией, применять различное оборудование, отработать слаженность действий. В этот раз выбрано интересное по рельефу место со множеством спусков и подъемов, осложняет ситуацию большое количество снега. Звенья отрабатывают навыки, которые необходимы спасателям в повседневной работе, — отметил Сергей Рожков. 

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