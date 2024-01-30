Хотел проплыть под водой 50 метров: в бассейне Тулы едва не утонул мужчина

Фото Алексея Пирязева и минздрава Тульской области.

При переходе с меньшей глубины на большую у пловца наступило кислородное голодание, он потерял сознание и начал тонуть.

В одном из бассейнов Тулы произошел несчастный случай. Мужчина пришел на занятие по плаванию и в конце сеанса решил поставить личный рекорд, проплыв под водой на задержке дыхания 50 метров.

При переходе с меньшей глубины на большую у пловца наступило кислородное голодание, он потерял сознание и начал тонуть. Один из посетителей заметил, что мужчина на соседней дорожке пошел ко дну. Пострадавшего вытащили из воды. Без сознания он находился менее минуты, штатная медсестра бассейна оказала доврачебную первую помощь, сотрудники вызвали скорую.

— В это же время на территории бассейна находилась заведующая городским центром травматологии и нейрохирургии Тульской городской больницы скорой помощи им. Д. Я. Ваныкина, врач анестезиолог-реаниматолог Анна Алёшина. Она пришла на тренировку по плаванию.

До приезда скорой она осмотрела мужчину. Он был со спутанным сознанием, учащенным дыханием и сердцебиением, у него был частый кашель со сгустками крови.

Врач освободила верхние дыхательные пути от сгустков, измерила артериальное давление, пульс. И продолжила помогать мужчине уже вместе с бригадой скорой помощи. Пациенту был обеспечен венозный доступ, начато проведение инфузионной и лекарственной терапии, выполнено ЭКГ, — сообщили в пресс-службе минздрава Тульской области.

После этого мужчину госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии Ваныкинской больницы.

— Пациент был в крайне тяжелом состоянии, с низкой сатурацией, низким артериальным давлением, по клинической картине начинался отек легких. Пока мужчину доставляли в нашу больницу, я созвонилась с врачами реанимации, рассказала о состоянии пациента, — рассказала Анна Алёшина.

К моменту приезда скорой помощи дежурная бригада реаниматологов была предупреждена, что поступит крайне тяжелый пациент.

— При поступлении больной был в состоянии крайней степени тяжести, в процессе интенсивной терапии потребовалось проведение искусственной вентиляции легких. Утром следующего дня состояние пациента улучшилось, было восстановлено самостоятельное дыхание. И на третий день из отделения реанимации мы перевели его в терапевтическое отделение, — прокомментировал исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации Максим Шарапановский.

На десятый день после происшествия пациента выписали из отделения терапии. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Он и его семья передают огромную благодарность всем врачам и медработникам, которые участвовали в спасении его жизни.

Пловец смутно помнит, что с ним произошло: по его словам, он пронырнул практически через весь бассейн и потом как будто заснул.

Мужчина пообещал медикам больше не рисковать жизнью и не ставить таких рекордов.