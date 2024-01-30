В Ясногорске для жителей поврежденного при пожаре общежития запустили горячую линию

Администрация МО Ясногорский район запустила горячую линию для жителей поврежденного при пожаре общежития. По вопросам оказания помощи можно обратиться по телефонам:
- 8 (48766)2-15-62, круглосуточно,
- 8 909 264-09-66.
Напомним, пожар в доме № 7 по ул. Ленина в Ясногорске случился вечером 29 января. Площадь возгорания составила 800 кв. метров. Сгорела кровля.
Жильцов разместили в гостинице.
— Жители дома имеют доступ в помещения в сопровождении сотрудников администрации и при наличии документов, подтверждающих право собственности.
В районной библиотеке организована работа пункта по взаимодействию с жителями дома № 7 по ул. Ленина с целью получения контактных данных и установления объема требуемой помощи, в том числе для определения дальнейшего места проживания до момента окончания восстановительных работ, — сообщили в районной администрации.