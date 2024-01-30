Погода в Туле 30 января: без осадков и до +3 градусов

Фото из архива Myslo

Во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, местами гололедица.

Ветер западной четверти, от 5 до 11 метров в секунду. Ночью — от -8 до -3 градусов, днём — от -2 до +3. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.