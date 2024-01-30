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Погода в Туле 30 января: без осадков и до +3 градусов
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 30 января: без осадков и до +3 градусов

Синоптики обещают сильный западный ветер.

Во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, местами гололедица.

Ветер западной четверти, от 5 до 11 метров в секунду. Ночью — от -8 до -3 градусов, днём — от -2 до +3. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.

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сегодня, в 07:00 +6
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